Резонансное ДТП в Черниговской области: сержант-контрактник предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области направлено обвинительное заключение относительно сержанта-контрактника, которого подозревают в сбивании на автомобиле двух девушек в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"При процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению военнослужащего Прилуцкого объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 14 августа 2020 года указанный старший сержант ВСУ, управлял автомобилем Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегая безопасностью дорожного движения, не предоставил преимущество в движении пешеходам, осуществляющим переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Прилуки, в результате чего совершил наезд на двух девушек 1999 и 2000 года рождения. После чего самовольно покинул место происшествия и оставил пострадавших в опасности.
Так, одна из пострадавших получила многочисленные телесные повреждения и находилась в опасном для жизни состоянии.
"Обвинительный акт относительно сержанта-контрактника по ст.ст. 135 ч. 1, 286 ч. 1 УК Украины направлен в Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черниговской области из-за смертельного ДТП задержали прокурора.