Резонансне ДТП на Чернігівщині: сержант-контрактник постане перед судом

"За процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням військовослужбовця Прилуцького об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 14 серпня 2020 року вказаний старший сержант ЗСУ, керував автомобілем Ford Focus, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знехтувавши безпекою дорожнього руху, не надав перевагу в русі пішоходам, які здійснювали перехід проїзної частини по нерегульованому пішохідному переході в місті Прилуки, внаслідок чого скоїв наїзд на двох дівчат 1999 та 2000 року народження. Після чого самовільно покинув місце пригоди та залишив потерпілих в небезпеці.

Так, одна з потерпілих зазнала численних тілесних ушкоджень та перебувала в небезпечному для життя стані.

"Обвинувальний акт щодо сержанта-контрактника за ст.ст. 135 ч. 1, 286 ч. 1 КК України скеровано до Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора.