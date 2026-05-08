Резников считает 2026 год "окном возможностей" для заморозки войны
Киев • УНН
Экс-министр обороны Украины считает 2026 год шансом для заморозки войны из-за проблем рф. По его словам, Кремлю нужна пауза для восстановления ресурсов и выживания экономики.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2026 год может стать возможностью для заморозки войны, поскольку кремль заинтересован в паузе для восстановления своих ресурсов. Об этом он рассказал в подкасте "Мир и сила Украины" от Federal News Wire, передает УНН.
Детали
По словам Резникова, он считает нынешний год потенциальным шансом для прекращения активной фазы боевых действий.
Я все еще думаю, что этот год остается окном возможностей для заморозки этой войны
В то же время экс-министр уточнил, что говорит именно о "заморозке" войны, а не о ее полном завершении. Кроме того, он отметил, что именно россия может стремиться к заморозке войны из-за экономических трудностей и потребности в восстановлении военных возможностей.
Это вопрос интереса кремля заморозить эту войну, потому что им нужно время, чтобы восстановить мощности, если они действительно хотят выжить, а также потому, что у них есть серьезные экономические проблемы
рф планирует произвести более 7,3 млн ударных дронов в 2026 году - Сырский08.05.26, 11:32 • 1920 просмотров