Резников накануне "Рамштайна": будут хорошие новости и возможное обсуждение усиления системы ПВО

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“Я ещё некоторые интересности знаю и не могу сейчас их, к сожалению, раскрыть, это должно прозвучать от тех, кто это будет делать, но будут новости ещё хорошие. И я сам, честно скажу, был убежден, что все эти новости (в частности о NASAMS от Канады, а также о Bradley, Marder — ред.) я услышу именно на Рамштайн, но каждая страна приняла решение раньше это объявить на уровне президентов или премьер-министров. Поэтому я думаю, что что-то дополнительно мы услышим”, — рассказал Резников.

Детали

Он подчеркнул, что получение решения о передаче Украине вооружения это длительная и кропотливая работа дипломатии от первых лиц до работников департаментов.

Кроме того, по словам Резникова, сейчас наш стратегический партнер Соединенные штаты подал важный сигнал странам-участникам антикремлевской коалиции.

“Но главное другое, вот те новые модели систем, которые уже согласились давать нам партнеры, это означает призыв к другим странам-участникам этого клуба Рамштайн, которые имеют аналогичные модели, что теперь вы тоже смело можете их давать Украине. Смотрите свои запасы, мы вам даем согласие, разрешение, лицензию, в зависимости от того, кто производитель... Если у тебя есть тоже Bradley, то ты тоже можешь дать, говорят США, потому что я Bradley даю. NASAMS, ракеты к ним — все, решение есть, американцы нам их дали, Канада в наших интересах систему тоже заказала и нам её передаст. Те, кто имеют другие NASAMS, если не могут отдать свой, снять с вооружения, могут поделиться ракетами. И поэтому я думаю, что будет разговор как раз ещё дополнительно о том, что мы можем получить по усилению нашего ПВО, а второе — это бронированные наши „кулаки“. И соответственно, обеспечение нашей системы устойчивости, которая позволит не только держать фронт, который сегодня есть, а продолжать наращивать возможности для очередных контрнаступательных операций, цель которых — полное освобождение наших с вами временно оккупированных территорий до состояния 1991 года”, — объяснил министр.

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