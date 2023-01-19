Резніков напередодні "Рамштайну": будуть хороші новини та можливе обговорення посилення системи ППО

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“Я ще деякі цікавинки таки знаю та не можу зараз їх, на жаль, розкрити, це має прозвучати від тих, хто це буде робити, але будуть новини ще хороші. І я сам, чесно скажу, був переконаний, що всі ці новини (зокрема про NASAMS від Канади, а також про Bradley, Marder — ред.) я почую саме на Рамштайні, але кожна країна прийняла рішення раніше це оголосити на рівні президентів або прем’єр-міністрів. Тому я думаю, що щось додатково ми почуємо”, — розповів Резніков.

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Він наголосив, що отримання рішення про передачу Україні озброєння це тривала та кропітка робота дипломатії від перших осіб до працівників департаментів.

Крім того, за словами Резнікова, наразі наш стратегічний партнер Сполучені штати подав важливий сигнал країнам-учасникам антикремлівської коаліції.

“Але головне інше, от ті нові моделі систем, які вже зголосилися давати нам партнери, це означає заклик до інших країн-учасників цього клубу Рамштайн, які мають аналогічні моделі, що тепер ви теж сміливо можете їх давати Україні. Дивіться свої запаси, ми вам даємо згоду, дозвіл, ліцензію, залежно від того, хто виробник... Якщо у тебе є теж Bradley, то ти теж можеш дати, кажуть США, бо я Bradley даю. NASAMS, ракети до них — все, рішення є, американці нам їх дали, Канада в наших інтересах систему теж замовила і нам її передасть. Ті, хто мають інші NASAMS, якщо не можуть віддати свій, зняти з озброєння, можуть поділитися ракетами. І тому я думаю, що буде розмова якраз ще додатково про те, що ми можемо отримати щодо посилення нашого ППО, а друге — це броньовані наші „кулаки“. І відповідно, забезпечення нашої системи стійкості, яка дозволить не тільки тримати фронт, який сьогодні є, а продовжувати нарощувати можливості для чергових контрнаступальних операцій, мета яких — повне звільнення наших з вами тимчасово окупованих територій до стану 1991 року”, — пояснив міністр.

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