Резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы не фиксируется - Демченко

За последний период дерзость действий нарушителей государственной границы в отношении военнослужащих Государственной пограничной службы постепенно, возможно, растет. Попытки незаконного пересечения границы продолжаются ежедневно, но резкого увеличения не фиксируется. Если сравнить июнь и май, то в июне таких попыток было несколько меньше, чем месяцем ранее. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

"Видим, что за последний период дерзость действий нарушителей в отношении военнослужащих Государственной пограничной службы постепенно, возможно, растет, потому что это уже не первый случай, когда нашим пограничникам приходится применять огнестрельное оружие с целью сохранения своей жизни и здоровья", - сказал Демченко.

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Он добавил, что попытки незаконного пересечения границы продолжаются ежедневно.

"Ежедневно наши наряды задерживают нарушителей, которые пытаются незаконным способом пересечь границу. Большинство таких случаев фиксируется по "зеленому" участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска, но есть и случаи, когда незаконным способом пытаются пересечь границу через пункты пропуска. Там используют или подделки, или прячутся в транспортных средствах, или пытаются подкупить пограничников. Что касается количественных показателей, то резкого увеличения не фиксируется, но, к сожалению, таких случаев не становится меньше. Если сравнить июнь и май, то в июне таких попыток было несколько меньше, чем в предыдущем месяце", - добавил Демченко.

По его словам, большинство нарушителей пытается пересечь границу вблизи Молдовы и Румынии.

"На границе с Венгрией, Словакией и Польшей также присутствуют такие попытки, но их значительно меньше, чем на предыдущих участках", - добавил представитель ГПСУ.

Кроме того, он отметил, что пограничники надеются, что с завтрашнего дня, когда истекает срок, отведенный законом для обновления военно-учетных данных для мужчин, увеличение количества попыток незаконного пересечения границы не произойдет.

Напомним

В Одесской области в воскресенье, 14 июля, пограничники остановили автомобиль с пятью лицами, двое из них попытались убежать. Один из них напал на пограничника, который в ответ применил оружие, нарушитель умер.