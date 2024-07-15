ГБР расследует смерть военного на фоне нападения на пограничника при попытке перейти границу в Одесской области

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти военнослужащего в Одесской области при попытке нелегального пересечения границы, открыто уголовное производство, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу", - сообщили в бюро.

Как отметили в ГБР, "по оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того, чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси".

"При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего", - указали в ГБР.

Как сообщается, продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

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