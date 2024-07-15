В Одесской области в воскресенье, 14 июля, пограничники остановили автомобиль с пятью лицами, двое из них попытались убежать. Один из них напал на пограничника, который в ответ применил оружие, нарушитель умер. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко журналисту УНН.

Детали

По словам Демченко, факт нападения на пограничный наряд имел место в Одесской области во время охраны государственной границы.

"Вчера вечером пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились 4 человека. Два человека прибегли к бегству в разные направления, а затем один из этих двух в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего. Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он сделал предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Вызванными на место врачами скорой помощи зафиксирована смерть правонарушителя, а также зафиксирован факт телесных повреждений у военнослужащего", - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что информация, которая распространялась на некоторых медиаплатформах, о том, что пограничник стрелял из пистолета по беглецу, является недостоверной.

"По данному факту сообщено ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащие не задерживались. Отмечу, что в целом по всей протяженности государственной границы, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничные наряды нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", - добавил он.

Напомним

На участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией двое мужчин напали с оружием на пограничника. Для самозащиты военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранения, а другой умер.