Резиденцию патриарха Кирилла в Москве забросали шашками и повесили плакат "Извинись за Екб"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На заборе управления патриархии РПЦ в Москве появился плакат "Извинись за Екб". Рядом со зданием зажгли дымовые шашки. Как утверждается, акцию устроила "Ассоциация народного сопротивления", информирует Радио Свобода, передает УНН.
По словам организаторов, таким образом они оказали поддержку протестующим против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в российском Екатеринбурге.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга, где на месте сквера в центре города собираются построить православный храм.
В Екатеринбурге с понедельника продолжаются акции протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Они уже привели к столкновениям протестующих с полицией и охраной строительства. Задержаны и арестованы десятки людей, участники акции жалуются на применение насилия со стороны полиции.
В пресс-службе Кремля в четверг назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия сотрудников правоохранительных органов стали реакцией на провокацию и "разные проявления непозволительного поведения". По его словам, власти Екатеринбурга продолжает диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.
Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу между противниками и сторонниками строительства храма. Противники строительства назвали ее безрезультатной. По итогам встречи вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников он назвал возможность строительства новых зеленых зон в городе.
Как сообщал УНН, вечером 16 мая, мэр российского города Екатеринбург Александр Високинский заявил, что подготовка к строительству храма святой Екатерины приостановлена на период проведения опроса жителей.