Резиденцию патриарха Кирилла в Москве забросали шашками и повесили плакат "Извинись за Екб"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45304 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68478 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97586 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123516 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111779 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. На заборе управления патриархии РПЦ в Москве появился плакат "Извинись за Екб". Рядом со зданием зажгли дымовые шашки. Как утверждается, акцию устроила "Ассоциация народного сопротивления", информирует Радио Свобода, передает УНН.

По словам организаторов, таким образом они оказали поддержку протестующим против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в российском Екатеринбурге.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга, где на месте сквера в центре города собираются построить православный храм.

В Екатеринбурге с понедельника продолжаются акции протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Они уже привели к столкновениям протестующих с полицией и охраной строительства. Задержаны и арестованы десятки людей, участники акции жалуются на применение насилия со стороны полиции.

В пресс-службе Кремля в четверг назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия сотрудников правоохранительных органов стали реакцией на провокацию и "разные проявления непозволительного поведения". По его словам, власти Екатеринбурга продолжает диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу между противниками и сторонниками строительства храма. Противники строительства назвали ее безрезультатной. По итогам встречи вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников он назвал возможность строительства новых зеленых зон в городе.

Как сообщал УНН, вечером 16 мая, мэр российского города Екатеринбург Александр Високинский заявил, что подготовка к строительству храма святой Екатерины приостановлена на период проведения опроса жителей.

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