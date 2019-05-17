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Резиденцію патріарха Кирила в Москві закидали шашками і повісили плакат “Вибачся за Єкб”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На паркані управління патріархії РПЦ у Москві з’явився плакат “Вибачся за Єкб”. Поруч із будівлею запалили димові шашки. Як стверджується, акцію влаштувала “Асоціація народного опору”, інформує Радио Свобода, передає УНН.

За словами організаторів, таким чином вони надали підтримку протестувальникам проти будівництва храму на місці скверу біля Театру драми в російському Єкатеринбурзі.

Раніше в четвер президент Росії Володимир Путін запропонував провести опитування жителів району Єкатеринбурга, де на місці скверу в центрі міста збираються побудувати православний храм.

У Єкатеринбурзі з понеділка тривають акції протесту проти зведення храму на місці скверу біля Театру драми. Вони вже призвели до зіткнень учасників протесту з поліцією та охороною будівництва. Затримано та заарештовано десятки людей, учасники акції скаржаться на застосування насильства з боку поліції.

У прес-службі Кремля в четвер назвали виправданим застосування сили відносно учасників протестів проти будівництва храму в Єкатеринбурзі. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що дії співробітників правоохоронних органів стали реакцією на провокацію і “різні прояви недозволенного поведінки”. За його словами, влада Єкатеринбурга продовжує діалог із тими, хто хоче цей діалог вести.

У вівторок губернатор Свердловської області Євген Куйвашев провів зустріч між противниками і прихильниками будівництва храму. Противники будівництва назвали її безрезультатною. За підсумками зустрічі віце-губернатор Сергій Бідонько заявив, що у влади немає жодних підстав, щоб переносити місце будівництва об’єкта. Компромісом із боку чиновників він назвав можливість будівництва нових зелених зон в місті.

Як повідомляв УНН, ввечері 16 травня, мер російського міста Єкатеринбург Олександр Високінскій заявив, що підготовка до будівництва храму святої Катерини припинена на період проведення опитування мешканців.

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