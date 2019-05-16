У Єкатеринбурзі арештували понад 20 учасників акції проти храму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У російському Єкатеринбурзі арештували 21 учасника акції проти будівництва храму на місці скверу в центрі міста. Про це УНН повідомляє з посиланням на російське видання "МБХ медиа".
"До суду надійшло 24 матеріали. Два були відкладені на 17 травня, по одному припинено провадження, а щодо 21 затриманого були винесені рішення про арешт від двох до десяти діб", - вказала помічник судді в Верх-Ісетському районному суді Єкатеринбурга Ольга Тафф.
Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 13 травня загострилося протистояння у сквері біля Театру драми, де збираються побудувати храм Святої Катерини. Периметр майбутнього будівництва з 13 травня оточили парканом, поліцією і охоронцями. Противники будівництва кілька днів поспіль збиралися на акцію протесту.