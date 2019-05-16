В Екатеринбурге арестовали более 20 участников акции против храма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В российском Екатеринбурге арестовали 21 участника акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское издание "МБХ медиа".
"В суд поступило 24 материала. Два были отложены на 17 мая, по одному прекращено производство, а в отношении 21 задержанного были вынесены решения об аресте от двух до десяти суток", - указала помощник судьи в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Ольга Тафф.
Напомним, в Екатеринбурге 13 мая обострилось противостояние в сквере у Театра драмы, где собираются построить храм Святой Екатерины. Периметр будущего строительства с 13 мая окружили забором, полицией и охранниками. Противники строительства несколько дней подряд собирались на акцию протеста.