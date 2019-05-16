Будівництво храму у Єкатеринбурзі тимчасово призупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Мер російського міста Єкатеринбург Олександр Високінскій заявив, що підготовка до будівництва храму святої Катерини припинена на період проведення опитування мешканців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Meduza.
Глава міста підкреслив, що будівництво не відновлять до кінця проведення опитування жителів. Саме опитування проводитиметься протягом найближчих трьох тижнів.
Високінскій також пообіцяв провести 18 травня зустріч з журналістами та представниками протестуючих. На неї запросять 30 осіб.
Нагадаємо, провести опитування городян на предмет їхнього ставлення до будівництва храму 16 травня запропонував президент Росії Володимир Путін. Влада Єкатеринбурга заявила, що опитування почнеться вже 17 травня.
Сьогодні закінчився четвертий день протестів в російському Єкатеринбурзі пов'язаних з будівництвом храму на території місцевого скверу. Так, вчора, 15 травня, під час протестних рухів під парканом, який місцева влада звела навколо сквера, зібрались як російські силовики, так і самі протестувальники. За даними на ранок 16 травня, за дрібне хуліганство були заарештовані 21 учасник акцій протесту в Єкатеринбурзі. Напередодні ввечері поліція затримала ще 61 людину.
Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 13 травня загострилося протистояння у сквері біля Театру драми, де збираються побудувати храм Святої Катерини. Периметр майбутнього будівництва з 13 травня оточили парканом, поліцією і охоронцями. Противники будівництва вже кілька днів поспіль збираються на акцію протесту.