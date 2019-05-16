Строительство храма в Екатеринбурге временно приостановлено

Глава города подчеркнул, что строительство не восстановят до конца проведения опроса жителей. Сам опрос будет проводиться в течение ближайших трех недель.

Високинский также пообещал провести 18 мая встречу с журналистами и представителями протестующих. На нее пригласят 30 человек.

Напомним, провести опрос горожан на предмет их отношения к строительству храма 16 мая предложил президент России Владимир Путин. Власти Екатеринбурга заявили, что опрос начнется уже 17 мая.

Сегодня закончился четвертый день протестов в российском Екатеринбурге связанных со строительством храма на территории местного сквера. Так, вчера, 15 мая, во время протестных движений под забором, который местные власти свели вокруг сквера, собрались как российские силовики, так и сами протестующие. По данным на утро 16 мая, за мелкое хулиганство были арестованы 21 участник акций протеста в Екатеринбурге. Накануне вечером полиция задержала еще 61 человека.

Напомним, в Екатеринбурге 13 мая обострилось противостояние в сквере у Театра драмы, где собираются построить храм Святой Екатерины. Периметр будущего строительства с 13 мая окружили забором, полицией и охранниками. Противники строительства уже несколько дней подряд собираются на акцию протеста.