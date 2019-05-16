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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80258 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93293 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111592 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137736 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144646 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Строительство храма в Екатеринбурге временно приостановлено

Строительство храма в Екатеринбурге временно приостановлено

Киев  •  УНН

 • 11985 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Мэр российского города Екатеринбург Александр Високинский заявил, что подготовка к строительству храма святой Екатерины приостановлена на период проведения опроса жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

Глава города подчеркнул, что строительство не восстановят до конца проведения опроса жителей. Сам опрос будет проводиться в течение ближайших трех недель.

Високинский также пообещал провести 18 мая встречу с журналистами и представителями протестующих. На нее пригласят 30 человек.

Напомним, провести опрос горожан на предмет их отношения к строительству храма 16 мая предложил президент России Владимир Путин. Власти Екатеринбурга заявили, что опрос начнется уже 17 мая.

Сегодня закончился четвертый день протестов в российском Екатеринбурге связанных со строительством храма на территории местного сквера. Так, вчера, 15 мая, во время протестных движений под забором, который местные власти свели вокруг сквера, собрались как российские силовики, так и сами протестующие. По данным на утро 16 мая, за мелкое хулиганство были арестованы 21 участник акций протеста в Екатеринбурге. Накануне вечером полиция задержала еще 61 человека.

Напомним, в Екатеринбурге 13 мая обострилось противостояние в сквере у Театра драмы, где собираются построить храм Святой Екатерины. Периметр будущего строительства с 13 мая окружили забором, полицией и охранниками. Противники строительства уже несколько дней подряд собираются на акцию протеста.

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