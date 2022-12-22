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Рейтинг ФИФА-2022. Сборная Украины по футболу завершила год на 26-ом месте

Киев • УНН

 • 921138 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных - итоговый за 2022 год. Украина занимает 26-е место, информирует УНН.

Цитата 

"Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я", - говорится в сообщении. 

Детали 

Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия – пятое (0), Италия – восьмое (-2), Северная Македония – 65-е (0), Мальта – 167-е (+ 1).

Рейтинг ФИФА на 22.12.2022:

1. Бразилия – 1840,77.

2. Аргентина – 1838,38.

3. Франция – 1823,39.

4. Бельгия – 1781,30.

5. Англия – 1774,19.

6. Нидерланды – 1740,92.

7. Хорватия – 1727,62.

8. Италия – 1723,56.

9. Португалия – 1702,54.

10. Испания – 1692,71.

Дополнение

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.

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