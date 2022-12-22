Рейтинг ФІФА-2022. Збірна України з футболу завершила рік на 26-му місці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних збірних - підсумковий за 2022 рік. Україна наразі посідає 26-те місце, інформує УНН.
Цитата
"Синьо-жовті мають 1536,99 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 14-та", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Суперники збірної України у відбірному турнірі Євро-2024 посідають наступні місця: Англія - п'яте (0), Італія - восьме (-2) , Північна Македонія - 65-те (0), Мальта - 167-те (+1).
Рейтинг ФІФА на 22.12.2022:
1. Бразилія - 1840,77.
2. Аргентина - 1838,38.
3. Франція - 1823,39.
4. Бельгія - 1781,30.
5. Англія - 1774,19.
6. Нідерланди - 1740,92.
7. Хорватія - 1727,62.
8. Італія - 1723,56.
9. Португалія - 1702,54.
10. Іспанія - 1692,71.
Доповнення
Аргентина, вперше з 1986 року, стала чемпіоном світу з футболу, обігравши Францію.