Рейтинг Байдена снизился до рекордно низкого уровня - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его пребывания на этом посту. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного Квиннипекським университетом в США, передает УНН.
Детали
Как свидетельствуют результаты исследования, негативно работу Байдена оценивают 53% американцев, а положительно - только 38%. Во время предыдущего опроса, проведенного тем же университетом три недели назад, положительно Байдена оценивали 42%, отрицательно - 50%. Таким образом, прослеживается тенденция к снижению популярности американского президента.
При оценке деятельности Байдена имеется очень сильная зависимость от политических взглядов. Среди республиканцев негативную оценку его деятельности дали 94% опрошенных, а среди демократов - только 10%. Однако среди тех, кто не относит себя к той или иной партии, рейтинг поддержки президента еще ниже, чем в среднем по стране. В этой категории опрошенных 60% оценивают усилия хозяина Белого дома негативно и только 32% - положительно.
Особое недовольство у американцев вызывает политика президента в отношении иммигрантов и ситуация на южной границе США, через которую пытаются пробраться тысячи жителей Латинской Америки. Негативно деятельность президента на этом направлении оценивают 67%, положительно - только 23%.
Лишь 28% опрошенных высказались в поддержку курса Байдена по Афганистану. 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% считают, что военных вообще выводить не стоит. Состоянием экономики в той или иной степени недовольны 72% американцев.
В опросе приняли участие 1326 жителей США по всей стране. Он прошел с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.
Напомним
Ранее поддержка Байдена в США падала до самого низкого уровня в середине сентября.