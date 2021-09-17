Підтримка Байдена в США впала до найнижчого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Підтримка президента США Джо Байдена впала до найнижчого рівня з моменту його обрання. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Національне опитування, проведене 15-16 вересня, показало, що 44% дорослого населення США схвалюють дії Байдена на посаді, у той час як 50% не схвалюють, а інші не впевнені.
Популярність Байдена знижується з середини серпня на тлі падіння підтримуваного США афганського уряду і різкого зростання смертності від COVID-19 по всій країні.
Водночас більшість американців підтримують вимоги щодо вакцин і масок, які Байден нещодавно ввів для сповільнення поширення варіанту коронавірусу "Дельта", деякі республіканці розкритикували це через те, що вони вважають надмірною реакцію Білого дому.
Щотижневе опитування показало, що кількість американців, які схвалюють реакцію Байдена на пандемію, вперше впала нижче 50%: близько 48% схвалили політику президента щодо COVID-19, а 46% не схвалили.
У той же період президентства Дональда Трампа близько 38% американців схвалювали його роботу на посаді, а 57% не схвалювали.
Доповнення
До слова, у серпні рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху "Талібан".