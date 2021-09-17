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Поддержка Байдена в США упала до самого низкого уровня

Поддержка Байдена в США упала до самого низкого уровня

Киев  •  УНН

 • 24394 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Поддержка президента США Джо Байдена упала до самого низкого уровня с момента его избрания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Национальный опрос, проведенный 15-16 сентября, показал, что 44% взрослого населения США одобряют действия Байдена в должности, в то время как 50% не одобряют, а другие не уверены.

Популярность Байдена снижается с середины августа на фоне падения поддерживаемого США афганского правительства и резкого роста смертности от COVID-19 по всей стране.

В то же время большинство американцев поддерживают требования по вакцинам и маскам, которые Байден недавно ввел для замедления распространения варианта коронавируса "Дельта", некоторые республиканцы раскритиковали это потому, что они считают чрезмерной реакцию Белого дома.

Еженедельный опрос показал, что количество американцев, одобряющих реакцию Байдена на пандемию, впервые упала ниже 50%: около 48% одобрили политику президента по COVID-19, а 46% не одобрили.

В тот же период президентства Дональда Трампа около 38% американцев одобряли его работу в должности, а 57% не одобряли.

Дополнение

К слову, в августе рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".

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