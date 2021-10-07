Рейтинг Байдена знизився до рекордно низького рівня - дослідження

Деталі

Як свідчать результати дослідження, негативно роботу Байдена оцінюють 53% американців, а позитивно — лише 38%. Під час попереднього опитування, проведеного тим же університетом три тижні тому, позитивно Байдена оцінювали 42%, негативно — 50%. Таким чином, простежується тенденція до зниження популярності американського президента.

При оцінці діяльності Байдена наявна дуже сильна залежність від політичних поглядів. Серед республіканців негативну оцінку його діяльності дали 94% опитаних, а серед демократів — лише 10%. Однак серед тих, хто не відносить себе до тієї чи іншої партії, рейтинг підтримки президента ще нижче, ніж в середньому по країні. У цій категорії опитаних 60% оцінюють зусилля господаря Білого дому негативно і тільки 32% — позитивно.

Особливе невдоволення у американців викликає політика президента щодо іммігрантів і ситуація на південному кордоні США, через яку намагаються пробратися тисячі жителів Латинської Америки. Негативно діяльність президента на цьому напрямку оцінюють 67%, позитивно — лише 23%.

Лише 28% опитаних висловилися на підтримку курсу Байдена щодо Афганістану. 50% вважають, що США повинні були залишити в країні певні сили для її підтримки, 15% вважають, що військових взагалі виводити не варто. Станом економіки в тій чи іншій мірі не задоволені 72% американців.

В опитуванні взяли участь 1326 жителів США по всій країні. Він пройшов з 1 по 4 жовтня, статистична похибка складає 2,7%.

Нагадаємо

Раніше підтримка Байдена в США падала до найнижчого рівня у середині вересня.