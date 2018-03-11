Reuters: в ​​пиццерии обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь

КИЕВ. 11 марта. УНН. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizzi в Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.