Reuters: в пиццерии обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizzi в Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Британские криминалисты нашли следы вещества в сетевом итальянском ресторане Zizzi, в котором 4 марта обедали пострадавшие. Через два часа после посещения этого заведения оба были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра The Maltings. При этом отмечается, что никто из других посетителей ресторана не пострадал.
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Zizzi является одним из пяти мест в Солсбери, которое находится в центре внимания британского следствия. Криминалисты также проводят исследования скамейки, на которой были обнаружены пострадавшие, дома экс-полковника ГРУ, паб The Bishop’s Mill и место захоронения супругов и сына Скрипаля.
Так, согласно сообщению The Telegraph, бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома.
Также в данный момент найдено более 200 свидетелей и 240 вещественных доказательств. К делу привлечено более 250 сотрудников антитеррористической полиции.
По словам министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.
Премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания примет соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее заявление “пропагандой и нагнетанием истерики”.