Reuters: у піцерії виявили сліди отруйної речовини, якою отруїлися Скрипаль і його дочка

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сліди невідомої нервово-паралітичного речовини, використаної при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, були виявлені в ресторані Zizzi в Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.