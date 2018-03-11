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Reuters: у піцерії виявили сліди отруйної речовини, якою отруїлися Скрипаль і його дочка

Reuters: у піцерії виявили сліди отруйної речовини, якою отруїлися Скрипаль і його дочка

Київ • УНН

 • 9357 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сліди невідомої нервово-паралітичного речовини, використаної при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, були виявлені в ресторані Zizzi в Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Британські криміналісти знайшли сліди речовини у мережевому італійському ресторані Zizzi, у якому 4 березня обідали постраждалі. Через дві години після відвідування цього закладу обидва були виявлені без свідомості на лавці біля торгового центру The Maltings. При цьому наголошується, що ніхто з інших відвідувачів ресторану не постраждав.

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Zizzi є одним з п’яти місць у Солсбері, яке знаходиться в центрі уваги британського слідства. Криміналісти також проводять дослідження лавки, на якій були виявлені постраждалі, будинок екс-полковника ГРУ, паб The Bishop’s Mill і місце поховання подружжя і сина Скрипаля.

Так, згідно з повідомленням The Telegraph, колишній російський агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, ймовірно, були отруєні нервово-паралітичним речовиною у себе вдома.

Також у даний момент знайдено понад 200 свідків та 240 речових доказів. До справи залучено більше 250 співробітників антитерористичної поліції.

За словами міністра внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд, Скрипаль і його дочка Юлія продовжують залишатися в критичному, але стабільному стані.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ та його доньки.

Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Велика Британія вживатиме відповідних заходів, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою і нагнітанням істерик”.

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