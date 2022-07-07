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Reuters: банк HSBC проводит переговоры о продаже российского подразделения

Reuters: банк HSBC проводит переговоры о продаже российского подразделения

Киев • УНН

 • 123340 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Банк HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Цитата

"HSBC ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса по корпоративному кредитованию Экспобанка", - говорится в сообщении.

Детали

Главный финансовый директор HSBC Эвен Стивенсон заявил, что в преддверии 24 февраля в российском отделе работало около 200 человек.

В настоящее время российский Экспобанк отказался комментировать переговоры.

Reuters отмечает, что несколько ведущих мировых компаний, предоставляющих финансовые услуги, решили продать или резко сократить свои бизнес-интересы в россии после того, как она вторглась в Украину. Среди других банков французский Societe Generale продал свое подразделение олигарху Владимиру Потанину, а итальянский UniCredit изучает варианты будущего своего российского бизнеса, в котором работает около 4000 сотрудников.

Напомним 

Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали торговать российским суверенным и корпоративным долгом.

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