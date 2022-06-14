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Два найбільших інвестбанки США вийшли з торгівлі держборгом рф - Bloomberg

Два найбільших інвестбанки США вийшли з торгівлі держборгом рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 95824 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати російським суверенним і корпоративним боргом. Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена заборонила американським інвесторам купувати активи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За словами експертів ринку, JPMorgan Chase та Goldman Sachs активно вели діяльність з торгівлі російським боргом, але після вторгнення рф в Україну попит на операції істотно знизився. Після постанови Мінфіну США банки повністю зупинили всі операції.

Прес-секретар Goldman сказав, що такі транзакції припиняються.

«Відповідно до оновленого керівництва OFAC та згортанням діяльності Goldman Sachs щодо росії, компанія більше не буде здійснювати певну маркетмейкерську діяльність, пов’язану з клієнтами, щодо російських організацій», – йдеться у заяві банку.

Щодо JPMorgan Chase, то банк, як повідомляється, також припиняє подібні операції з купівлею російських боргів.

Нагадаємо

Система SWIFT припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку та Московському кредитному банку.

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