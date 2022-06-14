Два найбільших інвестбанки США вийшли з торгівлі держборгом рф - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати російським суверенним і корпоративним боргом. Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена заборонила американським інвесторам купувати активи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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За словами експертів ринку, JPMorgan Chase та Goldman Sachs активно вели діяльність з торгівлі російським боргом, але після вторгнення рф в Україну попит на операції істотно знизився. Після постанови Мінфіну США банки повністю зупинили всі операції.
Прес-секретар Goldman сказав, що такі транзакції припиняються.
«Відповідно до оновленого керівництва OFAC та згортанням діяльності Goldman Sachs щодо росії, компанія більше не буде здійснювати певну маркетмейкерську діяльність, пов’язану з клієнтами, щодо російських організацій», – йдеться у заяві банку.
Щодо JPMorgan Chase, то банк, як повідомляється, також припиняє подібні операції з купівлею російських боргів.
Нагадаємо
Система SWIFT припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку та Московському кредитному банку.