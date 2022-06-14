Два найбільших інвестбанки США вийшли з торгівлі держборгом рф - Bloomberg

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За словами експертів ринку, JPMorgan Chase та Goldman Sachs активно вели діяльність з торгівлі російським боргом, але після вторгнення рф в Україну попит на операції істотно знизився. Після постанови Мінфіну США банки повністю зупинили всі операції.

Прес-секретар Goldman сказав, що такі транзакції припиняються.

«Відповідно до оновленого керівництва OFAC та згортанням діяльності Goldman Sachs щодо росії, компанія більше не буде здійснювати певну маркетмейкерську діяльність, пов’язану з клієнтами, щодо російських організацій», – йдеться у заяві банку.

Щодо JPMorgan Chase, то банк, як повідомляється, також припиняє подібні операції з купівлею російських боргів.

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Система SWIFT припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку та Московському кредитному банку.