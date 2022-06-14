Два крупнейших инвестбанка США вышли из торговли госдолгом рф - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали торговать российским суверенным и корпоративным долгом. На минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена запретила американским инвесторам покупать активы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
По словам экспертов рынка, JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно вели деятельность по торговле российским долгом, но после вторжения россии в Украину спрос на сделки существенно снизился. После постановления Минфина США банки полностью остановили все операции.
Пресс-секретарь Goldman сказал, что такие транзакции прекращаются.
«Согласно обновленному руководству OFAC и сворачиванию деятельности Goldman Sachs по россии, компания больше не будет осуществлять определенную маркетмейкерскую деятельность, связанную с клиентами, в отношении российских организаций», – говорится в заявлении банка .
Относительно JPMorgan Chase, то банк, как сообщается, также прекращает подобные сделки по покупке российских долгов.
Напомним
Система SWIFT прекратила предоставлять услуги российским Сбербанку, Россельхозбанку и Московскому кредитному банку.