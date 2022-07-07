Reuters: банк HSBC проводить перемовини про продаж російського підрозділу

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"HSBC веде переговори про продаж свого російського бізнесу з корпоративного кредитування Експобанку", - йдеться в повідомленні.

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Головний фінансовий директор HSBC Евен Стівенсон заявив, що напередодні 24 лютого у російському відділі працювало близько 200 людей.

Наразі російський Експобанк відмовився коментувати переговори.

Reuters зазначає, що кілька провідних світових компаній, які надають фінансові послуги, вирішили продати або різко скоротити свої бізнес-інтереси в росії після того, як вона вторглася в Україну. Серед інших банків, французький Societe Generale продав свій підрозділ олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає варіанти майбутнього свого російського бізнесу, в якому працює близько 4000 співробітників.

Нагадаємо

Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати російським суверенним і корпоративним боргом.