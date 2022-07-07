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Reuters: банк HSBC проводить перемовини про продаж російського підрозділу

Reuters: банк HSBC проводить перемовини про продаж російського підрозділу

Київ • УНН

 • 123345 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Банк HSBC веде перемовини про продаж свого російського підрозділу місцевому Експобанку. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Цитата

"HSBC веде переговори про продаж свого російського бізнесу з корпоративного кредитування Експобанку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Головний фінансовий директор HSBC Евен Стівенсон заявив, що напередодні 24 лютого у російському відділі працювало близько 200 людей.

Наразі російський Експобанк відмовився коментувати переговори.

Reuters зазначає, що кілька провідних світових компаній, які надають фінансові послуги, вирішили продати або різко скоротити свої бізнес-інтереси в росії після того, як вона вторглася в Україну. Серед інших банків, французький Societe Generale продав свій підрозділ олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає варіанти майбутнього свого російського бізнесу, в якому працює близько 4000 співробітників.

Нагадаємо 

Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати російським суверенним і корпоративним боргом.

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