Рецидивиста осудили на пять лет за "пьяное ДТП"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Коростене Житомирской области к пяти годам заключения приговорили водителя, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Установлено, что 24-летний коростенец, неоднократно судимый, в январе 2017 года, в Коростене, управляя без водительского удостоверения, в нетрезвом состоянии автомобилем марки ВАЗ 2106, который принадлежал другому лицу, нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Mersedes-Benz. в результате совершения ДТП пассажиру автомобиля ВАЗ-2106 нанесены многочисленные травмы, относящиеся к тяжким телесным повреждениям", - говорится в сообщении.
Кроме этого, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило тяжкие телесные повреждения потерпевшему) УК Украины, во время судебного рассмотрения дела похитил мотоцикл, совершив ещё одно преступление, квалифицированное по ч. 2 ст. 289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством, причинившее значительный материальный ущерб).
Коростенский суд приговорил виновника к условному наказанию, однако учитывая обстоятельства, а также то, что лицо и ранее привлекалась к уголовной ответственности, местная прокуратура подала апелляцию на приговор суда. По результатам рассмотрения, приговор отменили и вынесли новый - лишение свободы на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки патрульные остановили почти 200 пьяных водителей.