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23 березня, 12:58 • 166185 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 426905 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 302821 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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За минулу добу патрульні зупинили майже 200 п’яних водіїв

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом доби, 17 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 6136 викликів, з яких 377 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Складено 189 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5515 постанов, з яких 4889 — за порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.

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Минулої доби патрульними виявлено 114 випадків затримання осіб за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, у Львові п'яний таксист, який не мав водійського посвідчення, влетів у зупинку громадського транспорту.

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