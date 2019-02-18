За минулу добу патрульні зупинили майже 200 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом доби, 17 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 6136 викликів, з яких 377 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 189 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5515 постанов, з яких 4889 — за порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.
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Минулої доби патрульними виявлено 114 випадків затримання осіб за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, у Львові п'яний таксист, який не мав водійського посвідчення, влетів у зупинку громадського транспорту.