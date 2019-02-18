П'яний чоловік у Києві вкрав машину і потрапив у ДТП

“Подія трапилася наприкінці грудня минулого року. До поліції Деснянського району звернувся киянин і заявив про викрадення іномарки. Потерпілий розповів, що після розпиття спиртних напоїв з малознайомим чоловіком виявив відсутність ключів, а відтак — і власного автомобіля”, — йдеться у повідомленні.

Викрадача розшукали. Ним виявився 32-річний уродженець Чернігівської області. Він пояснив свої дії тим, що йому вкрай необхідно було виїхати в Чернігівську область, а дорогою він потрапив у ДТП.

Чоловікові оголосили про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом — ред.) Кримінального кодексу України. Чоловік уже відбував покарання за аналогічний злочин. Найближчим часом суд визначить йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав авто, в салоні якого була дитина.



