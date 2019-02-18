Пьяный мужчина в Киеве угнал машину и попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В конце декабря прошлого года, двое малознакомых мужчин распивали спиртные напитки, после чего один из них украл автомобиль и поехал в Черниговскую область, а по дороге попал в ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Происшествие случилось в конце декабря прошлого года. В полицию Деснянского района обратился киевлянин и заявил об угоне иномарки. Пострадавший рассказал, что после распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной обнаружил отсутствие ключей, а следовательно - и собственного автомобиля", - говорится в сообщении.
Похитителя разыскали. Им оказался 32-летний уроженец Черниговской области. Он объяснил свои действия тем, что ему крайне необходимо было выехать в Черниговскую область, а по дороге он попал в ДТП.
Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством - ред.) Уголовного кодекса Украины. Мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.
Напомним, в Запорожской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал авто, в салоне которого был ребенок.