За минувшие сутки патрульные остановили почти 200 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В течение суток, 17 февраля, патрульные полицейские проработали 6136 вызовов, из которых 377 - вызовы о дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Составлен 189 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5515 постановлений, из которых 4889 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки патрульными обнаружено 114 случаев задержания лиц по подозрению в совершении уголовных преступлений.
Напомним, во Львове пьяный таксист, который не имел водительского удостоверения, влетел в остановку общественного транспорта.