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Рецидивіста засудили на п’ять років за "п'яну ДТП"

Рецидивіста засудили на п’ять років за "п'яну ДТП"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Коростені Житомирської області до п’яти років ув’язнення засудили водія, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"Установлено, що 24-річний коростенець, неодноразово судимий, у січні 2017 року, у Коростені, керуючи без посвідчення водія, у нетверезому стані автомобілем марки ВАЗ 2106, який належить іншій особі, порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автомобілем марки Mersedes-Benz. Унаслідок скоєння ДТП пасажиру автомобіля ВАЗ-2106 завдано численних травм, що належать до тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, обвинувачений у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, чим заподіяно тяжких тілесних ушкоджень потерпілому) КК України, під час судового розгляду справи викрав мотоцикл, вчинивши ще один злочин, кваліфікований за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди).

Коростенський суд засудив винуватця до умовного покарання, проте з огляду на обставини, а також те, що особа й раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, місцева прокуратура подала апеляцію на вирок суду. За результатом розгляду, вирок скасували та винесли новий – позбавлення волі у виді 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Як повідомляв УНН, за минулу добу патрульні зупинили майже 200 п’яних водіїв.

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