Рецидив и новые случаи: в двух итальянских клубах произошла вспышка коронавируса

Флорентийский клуб объявил о результатах трех положительных тестов среди футболистов, и трех среди членов технического персонала.

В "Сампдории" три человека оказались зараженными коронавирусом. Причем у одного из них случился рецидив.

Как сообщал УНН, самый титулованный клуб Италии "Ювентус" начал тренировочный процесс. Всего в командных тренировок в Италии разрешили вернуться с 18 мая.