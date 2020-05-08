Рецидив и новые случаи: в двух итальянских клубах произошла вспышка коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Итальянские футбольные клубы "Фиорентина" и "Сампдория" объявили о новых случаях инфицирования коронавируса среди членов клубов, информирует УНН со ссылкой на сайты команд.
Флорентийский клуб объявил о результатах трех положительных тестов среди футболистов, и трех среди членов технического персонала.
В "Сампдории" три человека оказались зараженными коронавирусом. Причем у одного из них случился рецидив.
Как сообщал УНН, самый титулованный клуб Италии "Ювентус" начал тренировочный процесс. Всего в командных тренировок в Италии разрешили вернуться с 18 мая.