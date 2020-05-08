Рецидив та нові випадки: в двох італійських клубах стався спалах коронавірусу

Флорентійський клуб оголосив про результати трьох позитивних тестів серед футболістів, та трьох серед членів технічного персоналу.

У "Сампдорії" троє людей виявилися зараженими на коронавірус. Причому в одного з них стався рецидив.

Як повідомляв УНН, найбільш титулований клуб Італії "Ювентус" розпочав тренувальний процес. Загалом до командних тренувань в Італії дозволили повернутися з 18 травня.