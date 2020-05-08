Рецидив та нові випадки: в двох італійських клубах стався спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Італійські футбольні клуби "Фіорентина" та "Сампдорія" оголосили про нові випадки інфікування коронавірусом серед членів клубів, інформує УНН з посиланням на сайти команд.
Флорентійський клуб оголосив про результати трьох позитивних тестів серед футболістів, та трьох серед членів технічного персоналу.
У "Сампдорії" троє людей виявилися зараженими на коронавірус. Причому в одного з них стався рецидив.
Як повідомляв УНН, найбільш титулований клуб Італії "Ювентус" розпочав тренувальний процес. Загалом до командних тренувань в Італії дозволили повернутися з 18 травня.