Реструктуризацию ОВГЗ на 15 млрд грн могут запустить через две недели - Минфин

"Правительство согласовало условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы находятся в Нацбанке и их анализирует внешний аудит Нацбанка. Я думаю, что это должно быть завершено в течение одной-двух недель, и после этого мы сможем начать эту транзакцию", - сказал А.Данилюк.

Как сообщал УНН, платежи Национального банка Украины в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16 млн долл.