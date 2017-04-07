Реструктуризацию ОВГЗ на 15 млрд грн могут запустить через две недели - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Репрофайлинг (реструктуризация с продлением срока обращения) облигаций государственного займа для выделения дополнительных 15 млрд грн на дорожную инфраструктуру страны может быть запущен через две недели. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Правительство согласовало условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы находятся в Нацбанке и их анализирует внешний аудит Нацбанка. Я думаю, что это должно быть завершено в течение одной-двух недель, и после этого мы сможем начать эту транзакцию", - сказал А.Данилюк.
Как сообщал УНН, платежи Национального банка Украины в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16 млн долл.