Реструктуризацію ОВДП на 15 млрд грн можуть запустити через два тижні - Мінфін

“Уряд погодив умови репрофайлінгу зі свого боку. Зараз документи перебувають у Нацбанку і їх аналізує зовнішній аудит Нацбанку. Я думаю, що це повинно бути завершено протягом одного-двох тижнів, і після цього ми зможемо почати цю транзакцію”, — сказав О.Данилюк.

Як повідомляв УНН, платежі Національного банку України на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16 млн дол.