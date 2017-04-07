Реструктуризацію ОВДП на 15 млрд грн можуть запустити через два тижні - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Репрофайлінг (реструктуризація з продовженням терміну обігу) облігацій державної позики для виділення додаткових 15 млрд грн на дорожню інфраструктуру країни може бути запущено через два тижні. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Уряд погодив умови репрофайлінгу зі свого боку. Зараз документи перебувають у Нацбанку і їх аналізує зовнішній аудит Нацбанку. Я думаю, що це повинно бути завершено протягом одного-двох тижнів, і після цього ми зможемо почати цю транзакцію”, — сказав О.Данилюк.
Як повідомляв УНН, платежі Національного банку України на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16 млн дол.