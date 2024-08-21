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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 12:43  •  18846 просмотра

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Юрист Сергей Лысенко рассказал о преимуществах реструктуризации долга по кредитному договору для бизнеса. Этот финансовый инструмент помогает избежать дефолта и сохранить экономическую стабильность.

Реструктуризация долга по кредитному договору - достаточно популярный и актуальный финансовый инструмент для поддержания экономической стабильности бизнеса и добровольного урегулирования вопроса проблемной задолженности с банком. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист Сергей Лысенко.

«В целом, реструктуризация долга по кредитному договору - это процесс изменения условий существующего кредитного договора с целью улучшения финансового состояния должника. Реструктуризация является действенным и привлекательным как для кредитора, так и для должника финансовым инструментом решения вопроса добровольного урегулирования проблемной задолженности и обеспечения финансовой стабильности бизнеса», - отметил Лысенко.

По его словам, реструктуризация кредита позволяет предпринимателю избежать дефолта и сохранить свой бизнес, а соответственно и сохранить рабочие места. Кроме того, это позволяет бизнесу создать резерв ликвидности и поддерживать экономическую деятельность, что в свою очередь способствует поддержанию экономической стабильности в стране.

Юрист отметил, что инициировать проведение реструктуризации, согласно законодательству, имеет право должник.

Добровольное обращение должника с просьбой о реструктуризации могут свидетельствовать о желании все же выплатить кредитные обязательства.

Однако, для того, чтобы началась процедура финансовой реструктуризации, заемщик должен предоставить  среди прочего обоснование необходимости такой процедуры. После этого начинают переговоры и согласование новых условий кредитного договора, которые будут зафиксированы в плане реструктуризации.

Процедура реструктуризации кредита нелегкая. Однако, как отметил Сергей Лысенко, является достаточно популярным финансовым инструментом и цивилизованным решением проблемной задолженности.

Добавим

Стоит отметить, что реструктуризация кредитов - это не панацея, а временное решение, которое позволяет выиграть время и стабилизировать финансовое состояние. Она не устраняет проблемы, но дает возможность пережить сложные времена и избежать катастрофических последствий.

Одними из представителей украинского бизнеса, кто в ответ на финансовые трудности прибегнул к реструктуризации кредита, - являются владельцы БФК «Гулливер». В этом случае реструктуризация долга проводилась в соответствии с законом, который был разработан по инициативе МВФ и предусматривал специальные предохранители, чтобы весь процесс прошел без злоупотреблений. Одна из них - участие сторонних независимых экспертов, поэтому в этом кейсе были привлечены компании с мировым именем. Эксперты предложили более 10 вариантов реструктуризации и, согласно закону, был выбран такой, который сможет обеспечить максимальную экономическую выгоду для привлеченных банков-кредиторов. Благодаря реструктуризации долга и восстановлению экономической активности, БФК «Гулливер» удалось стабилизировать финансовое состояние проекта.

И, как отмечал кредитор - «Ощадбанк», владельцы БФК «Гулливер» четко придерживались условий финансовой реструктуризации до начала полномасштабной войны. Тогда практически все банки Украины предоставляли своим клиентам кредитные каникулы, а дальше происходил постепенный процесс восстановления платежей в счет обслуживания кредитов. С 2023 года владельцы «Гулливера» вернулись к обслуживанию долга в рамках соглашения о реструктуризации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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