Реставрацию костела святого Николая в Киеве технически поддержат на миллион евро

На конференции URC 2026 запустили международную инициативу по спасению костела святого Николая в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение от Римско-католического прихода св. Николая в Киеве.

Во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске подписали ряд документов, которые запускают практический этап спасения костела. Речь идет о предоставлении строительных лесов и оборудования для первоочередных противоаварийных и восстановительных работ в храме. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 1 млн евро.

Детали

В рамках международного сотрудничества подписали соглашение между Polimex Mostostal SA и приходом святого Николая в Киеве. Документ предусматривает предоставление строительных лесов и необходимого оборудования для проведения первоочередных работ в костеле.

От имени прихода соглашение подписал настоятель отец Павел Вышковский.

После подписания документа он отметил, что именно в этот день 25 лет назад в костел святого Николая с пастырским визитом прибыл Папа Римский, ныне святой Иоанн Павел II.

"Времена меняются, а костел был, есть и будет. И его нужно восстанавливать", - сказал отец Павел.

"Ключевым элементом договоренностей стала масштабная техническая поддержка", - говорится в сообщении.

По договоренностям, леса предоставят в бессрочное пользование - до завершения реставрации святыни. Польская сторона берет на себя расходы на их изготовление, транспортировку и установку. В то же время оформление разрешительной документации для монтажа и использования оборудования будет обеспечиваться с украинской стороны.

Общая ориентировочная стоимость проекта, который включает изготовление лесов, их транспортировку и монтаж, составляет около 1 млн евро.

Кроме того, уже подписали письмо о намерениях между PZU SA и Polimex Mostostal SA относительно создания инициативной группы проекта "Спасательная коалиция для костела святого Николая в Киеве". Ее цель - объединить международных партнеров для дальнейшей реставрации храма.

В приходе подчеркивают, что достигнутые договоренности - лишь первый практический шаг в длительном процессе восстановления. Несмотря на важность договора о пользовании костелом сроком на 50 лет, который открыл новый этап в истории святыни, сейчас речь идет о начале системного государственного и международного сотрудничества.

Впереди - реализация противоаварийных мероприятий, дальнейшая реставрация, привлечение международных экспертов и координация с государственными органами по необходимым разрешениям.

Справка

Костел святого Николая в Киеве является одним из самых известных объектов сакральной архитектуры столицы. Здание требует срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Напомним

В начале января 2026 года Министерство культуры Украины передало костел Святого Николая в Киеве римо-католической общине в пользование на 50 лет. Это решение позволило проводить мессы и инвестировать в восстановление храма.