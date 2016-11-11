Остатки нового вида динозавров обнаружили в Китае

Останки рептилии случайно нашли во время работы строители. Остатки почти уничтожили динамитом, который использовали в целях производства.

Tongtianlong limosus - крылатый предок современных птиц, жил в меловом периоде, примерно 72 миллиона лет назад.

Специалисты заметили, что животное принадлежала к группе динозавров под названием Оviraptorosaurs, которые имели укороченный череп и были лишены зубов.