Остатки нового вида динозавров обнаружили в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Окаменелые останки нового вида крылатых динозавров были обнаружены в городе Ганьчжоу в Китае, передает УНН со ссылкой на CNN.
Останки рептилии случайно нашли во время работы строители. Остатки почти уничтожили динамитом, который использовали в целях производства.
Tongtianlong limosus - крылатый предок современных птиц, жил в меловом периоде, примерно 72 миллиона лет назад.
Специалисты заметили, что животное принадлежала к группе динозавров под названием Оviraptorosaurs, которые имели укороченный череп и были лишены зубов.