Рештки нового виду динозаврів виявили у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Скам’янілі рештки нового виду крилатих динозаврів були виявлені у місті Ганьчжоу, у Китаї, передає УНН з посиланням на CNN.
Останки рептилії випадково знайшли під час роботи будівельники. Рештки майже знищили динамітом, який використовували у цілях виробництва.
Tongtianlong limosus – крилатий предок сучасних птахів, що жив в крейдяному періоді, приблизно 72 мільйони років тому.
Фахівці зауважили, що тварина належала до групи динозаврів під назвою Оviraptorosaurs, які мали укорочений череп і були позбавлені зубів.