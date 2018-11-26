Решение президента спасло страну от повторного вторжения РФ - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Четкая реакция президента Украины Петра Порошенко на провокацию России в Керченском проливе спасла страну от повторного вторжения РФ. Такое мнение на своей страничке в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий, передает УНН.
"Решение президента о введении военного положения сегодня спасло Украину от повторного российского вторжения, которое остается вполне вероятным", – написал Голобуцкий.
По его словам, решительная реакция украинского лидера на инцидент наверняка оказалась неожиданной для президента РФ Владимира Путина.
"Провокация в Керченском проливе – это проверка от Путина. Который наверняка не ожидал столь быстрой, жесткой и разнонаправленной реакции: моментально были задействованы связи со всеми зарубежными партнерами и международными структурами. При том, что Кремль, как всегда, провокацию назначил на выходной день. Не помогло", – констатировал политолог.
По его словам, в итоге попытка России создать плацдарм для оккупации Приазовья стала стратегическим поражением.
"Быстрая реакция на провокацию, жесткая позиция, моментальное задействования всех доступных внешних ресурсов превратило попытку Кремля аннексировать Азов и создать плацдарм для оккупации Приазовья в масштабное стратегическое поражение. В любом случае, второго Донбасса пока не будет. Мы выстояли", – заключил Алексей Голобуцкий.
Напомним, 25 ноября на территории Керченского пролива корабли украинских ВМС были атакованы российскими. В результате штурма три украинских корабля были захвачены спецназом РФ и доставлены в Керчь, шестеро военнослужащих получили ранения.
Из-за чрезвычайной ситуации в Азовском море вечером 25 ноября Петр Порошенко созвал военный кабинет, а также состоялось заседание СНБО, на котором президенту было предложено ввести в стране военное положение. Глава государства поддержал это предложение с поправкой о том, что военное положение будет введено не на 60, а на 30 дней, чтобы исключить перенос выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года.
26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании 276 голосами поддержала введение в Украине военного положения с 9 утра 28 ноября.
Также отметим, что президент ввел военное положение не по всей стране, а только в регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем. Как отметили эксперты, это еще раз подчеркивает, что Петр Порошенко интересуют не перенос выборов, а безопасность украинцев.