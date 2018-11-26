Решение президента спасло страну от повторного вторжения РФ - политолог

"Рішення президента про введення воєнного стану сьогодні врятувало Україну від повторного російського вторгнення, яке залишається цілком імовірним", - написав Голобуцький.

За його словами, рішуча реакція українського лідера на інцидент напевно виявилася несподіваною для президента РФ Володимира Путіна.

"Провокація в Керченській протоці - це перевірка від Путіна. Який напевно не очікував такої швидкої, жорсткою і різноспрямованою реакції: моментально були задіяні зв'язку з усіма закордонними партнерами і міжнародними структурами. При тому, що Кремль, як завжди, провокацію призначив на вихідний день. Не допомогло ", - констатував політолог.

За його словами, в результаті спроба Росії створити плацдарм для окупації Приазов'я стала стратегічною поразкою.

"Швидка реакція на провокацію, жорстка позиція, моментальне задіяння всіх доступних зовнішніх ресурсів перетворило спробу Кремля анексувати Азов і створити плацдарм для окупації Приазов'я в масштабне стратегічна поразка. В будь-якому випадку, другого Донбасу поки не буде. Ми вистояли", - уклав Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, 25 листопада на території Керченської протоки кораблі українських ВМС були атаковані російськими. В результаті штурму три українських кораблі були захоплені спецназом РФ і доставлені до Керчі, шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Через надзвичайну ситуацію в Азовському морі увечері 25 листопада Петро Порошенко скликав військову кабінет, а також відбулося засідання РНБО, на якому президенту було запропоновано ввести в країні воєнний стан. Глава держави підтримав цю пропозицію з поправкою про те, що військовий стан буде введено нема на 60, а на 30 днів, щоб виключити перенесення виборів президента, які повинні відбутися в березні 2019 року.

26 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні 276 голосами підтримала введення в Україні воєнного стану з 9 ранку 28 листопада.

Також відзначимо, що президент ввів військовий стан не по всій країні, а тільки в регіонах, які межують з Росією і Придністров'ям. Як відзначили експерти, це ще раз підкреслює, що Петро Порошенко цікавлять не перенесення виборів, а безпеку українців.