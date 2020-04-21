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Репортеры без границ: Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге свободы прессы

Репортеры без границ: Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге свободы прессы

Киев  •  УНН

 • 19760 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Индексе свободы прессы (Press Freedom Index) 2020 года, который ежегодно составляет организация "Репортеры без границ" (RSF), Украина поднялась на шесть позиций и теперь занимает 96-е место, передает УНН.

"Намного больше нужно, чтобы ослабить жесткую власть олигархов в средствах массовой информации, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов. "Информационная война" с Россией имела негативные последствия, включая запреты на российские СМИ и социальные сети, внесение в черный список иностранных журналистов и судебные процессы по измене", - говорится в обзоре "Репортеров без границ".

Отмечается также, что "смена правительства и надежды, связанные с избранием Владимира Зеленского президентом, еще не уменьшили угрозы и нападения на журналистов".

Так, Украина существенно улучшила свои показатели с 2019 года, когда страна находилась на 102-м месте. Она находится в "оранжевой" зоне - в середине Индекса, который включает 180 стран. Страна расположена между Либерией (95 место) и Мавританией (97 место).

Первую тройку лидеров в Индексе занимают соответственно Норвегия, Финляндия и Дания. США расположились на 45-м месте, Россия - на 149-м. Замыкают список Эритрея (178-я), Туркменистан (179-й) и Северная Корея (180-я).

Как сообщал УНН, за первые три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 15 случаев нападений на журналистов с применением силы.

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