Ремонтники ожидают разрешения на проведение работ после повреждения ЛЭП под Авдеевкой - МинТОТ

"В результате боевых действий повреждена линия электропередач "Макеевка 2". Донецкая фильтровальная станция обесточена. Вода из ДФС к Авдеевки идет самотеком", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Указано, что Авдеевка частично питается электроэнергией от линии "Очеретино-Авдеевка", работающей в тестовом режиме.

"Бригады ждут согласования заявки на проведение ремонтных работ", - добавили в МинВОТ.

Напомним, 2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).

#Авдіївка частково живиться електр.від лінії"Очеретино-Авдіївка",що працює в тест.режимі.Бригади чекають узгодження заявки на пров.рем.робіт