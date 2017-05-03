Ремонтники ожидают разрешения на проведение работ после повреждения ЛЭП под Авдеевкой - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Ремонтные бригады ожидают согласования заявки на проведение восстановительных работ после повреждения линии электропередачи под Авдеевкой Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"В результате боевых действий повреждена линия электропередач "Макеевка 2". Донецкая фильтровальная станция обесточена. Вода из ДФС к Авдеевки идет самотеком", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Указано, что Авдеевка частично питается электроэнергией от линии "Очеретино-Авдеевка", работающей в тестовом режиме.
"Бригады ждут согласования заявки на проведение ремонтных работ", - добавили в МинВОТ.
Напомним, 2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
#Авдіївка частково живиться електр.від лінії"Очеретино-Авдіївка",що працює в тест.режимі.Бригади чекають узгодження заявки на пров.рем.робіт— МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 травня 2017 р.