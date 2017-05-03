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Ремонтники очікують дозволу на проведення робіт після пошкодження ЛЕП під Авдіївкою - МінТОТ

Київ • УНН

 • 8809 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Ремонтні бригади очікують узгодження заявки на проведення відновлювальних робіт після пошкодження лінії електропередачі під Авдіївкою на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Ремонтники очікують дозволу на проведення робіт після пошкодження ЛЕП під Авдіївкою - МінТОТ

"Внаслідок бойових дій пошкоджена лінія електропередач "Макіївка 2". Донецька фільтрувальна станція знеструмлена. Вода з ДФС до Авдіївки йде самопливом", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Вказано, що Авдіївка частково живиться електроенергією від лінії "Очеретино-Авдіївка", що працює в тестовому режимі.

"Бригади чекають узгодження заявки на проведення ремонтних робіт", - додали у МінТОТ.

Нагадаємо, 2 травня попередньо в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).

#Авдіївка частково живиться електр.від лінії"Очеретино-Авдіївка",що працює в тест.режимі.Бригади чекають узгодження заявки на пров.рем.робіт

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 травня 2017 р.

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