Бригады вышли для проведения ремонта ЛЭП в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ремонтные бригады вышли для ликвидации порыва ЛЭП и восстановления электроснабжения в Авдеевке. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский.
"Ремонтные бригады вышли час назад", - сказал П.Жебривский.
Он уточнил, что электроснабжение в Авдеевке пока не восстановлено.
При этом П.Жебривский напомнил, что основной порыв линии электропередач произошел на временно неподконтрольной территории.
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Как сообщал ранее УНН, электроснабжения в Авдеевке в пятницу не было восстановлено через порыв ЛЭП на неподконтрольной Украины территории.
Напомним, по состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществлялось централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. М. Куб.
Также напомним, была согласована заявка на ремонт поврежденной из-за обстрелов ЛЭП в районе Авдеевки, восстановительные работы планировалось начать в 10:00 31 марта.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.