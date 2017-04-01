Бригади вийшли для проведення ремонту ЛЕП в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ремонтні бригади вийшли для ліквідації пориву ЛЕП і відновлення електропостачання в Авдіївці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.
"Ремонтні бригади вийшли годину тому",- сказав П.Жебрівський.
Він уточнив, що електропостачання в Авдіївці поки не відновлене.
При цьому П.Жебрівський нагадав, що основний порив лінії електропередач стався на тимчасово непідконтрольній території.
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Як повідомляв раніше УНН, електропостачання в Авдіївці у п'ятницю не було відновлено через порив ЛЕП на непідконтрольній Україні території.
Нагадаємо, станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.
Також нагадаємо, було погоджено заявку на ремонт пошкодженої через обстріли ЛЕП в районі Авдіївки, відновлювальні роботи планувалося розпочати о 10:00 31 березня.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.