Ремонтные бригады готовы к выполнению работ в Авдеевке - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ремонтные бригады в Авдеевке готовы к выполнению работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
“По состоянию на 8:30 ремонтные бригады готовы к выполнению работ. Рeзeрвуар заповнeний полностью, подача воды будe осуществляться по графику”, — говорится в сообщении.
Напомним, на семь часов утра 3 апреля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
Также напомним, 2 апреля электроснабжения в Авдеевке восстановить не удалось.
# Авдеевка состоянию на 8.30 ремонтные бригады готовы к выполнению робит.Рeзeрвуар заповнeний полностью, подача воды будe осуществляться по графику— МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 апреля 2017 г.