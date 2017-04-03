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Ремонтні бригади готові до виконання робіт в Авдіївці - МінТОТ

Ремонтні бригади готові до виконання робіт в Авдіївці - МінТОТ

Київ • УНН

 • 6655 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ремонтні бригади в Авдіївці готові до виконання робіт. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.

“Станом на 8:30 ремонтні бригади готові до виконання робіт. Рeзeрвуар заповнeний повністю, подача води будe здійснюватись за графіком”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьому годину ранку 3 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Також нагадаємо, 2 квітня електропостачання в Авдіївці відновити не вдалося.

#Авдіївка Станом на 8.30 ремонтні бригади готові до виконання робіт.Рeзeрвуар заповнeний повністю,подача води будe здійснюватись за графіком

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 апреля 2017 г.

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