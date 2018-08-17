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Ремонт трубопровода "Дружба" не повлияет на прокачку нефти

Киев • УНН

 • 24493 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Ремонтные работы на нефтепроводе “Дружба” выполняются без остановки процесса транспортировки нефти. Ограничений в перекачке нефти для заказчиков не будет. Об этом УНН сообщили в “Укртранснафте” в ответ на запрос.

Ремонт трубопровода "Дружба" не повлияет на прокачку нефти

“Ремонтные работы на нефтепроводе „Дружба“ выполняются без остановки процесса транспортировки нефти. Осуществляются лишь кратковременные остановки для отключения участка, требующего замены, и подключение нового участка. Учитывая это, ограничений в перекачке нефти заказчикам услуг по транспортировке нефти в течение указанных ремонтов не предвидится”, — рассказали в компании.

В “Укртранснафте” уточнили, что согласно планам компании на 2018 год, на объектах филиала “МН “Дружба” запланирован ремонт 83 км отдельных участков с заменой труб. Выбор участков проводится на основе анализа результатов внутритрубной диагностики и результатов обследований противокоррозионого состояния нефтепроводов.

Завершение ремонта запланировано на 2019 год.

В компании добавили, что при фактических объемах транспортировки нефти 14 млн т/год и запланированных на 2019 год до 15 млн т/год резерв пропускной способности составляет 10-19 млн т/год.

Напомним, Украина в течение 2017 года увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн тонн соответственно к предыдущему году.

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