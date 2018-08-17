Ремонт трубопровода "Дружба" не повлияет на прокачку нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Ремонтные работы на нефтепроводе “Дружба” выполняются без остановки процесса транспортировки нефти. Ограничений в перекачке нефти для заказчиков не будет. Об этом УНН сообщили в “Укртранснафте” в ответ на запрос.
“Ремонтные работы на нефтепроводе „Дружба“ выполняются без остановки процесса транспортировки нефти. Осуществляются лишь кратковременные остановки для отключения участка, требующего замены, и подключение нового участка. Учитывая это, ограничений в перекачке нефти заказчикам услуг по транспортировке нефти в течение указанных ремонтов не предвидится”, — рассказали в компании.
В “Укртранснафте” уточнили, что согласно планам компании на 2018 год, на объектах филиала “МН “Дружба” запланирован ремонт 83 км отдельных участков с заменой труб. Выбор участков проводится на основе анализа результатов внутритрубной диагностики и результатов обследований противокоррозионого состояния нефтепроводов.
Завершение ремонта запланировано на 2019 год.
В компании добавили, что при фактических объемах транспортировки нефти 14 млн т/год и запланированных на 2019 год до 15 млн т/год резерв пропускной способности составляет 10-19 млн т/год.
Напомним, Украина в течение 2017 года увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн тонн соответственно к предыдущему году.